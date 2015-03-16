Реализация механизма покупки билетов в театр (хороший бюджет)

Возможности админки

*Добавлять меропрятия в календарь

*устанавливать цену на билеты (есть различные категории билетов)

*отмечать билеты как забронированные (при покупке на месте или брони по телефону)

Возможности фронтенда

*просмотр календаря событий

*выбор меропрятия

*выбор места

*оплата через агрегатора (яндекс)

Функционал похож на киноход и пр. сервисы по покупке билетов в кино, но зал всегда один и тот же.

Весь дизайн и вертка готовы

Обязательное требование к исполнителю: опыт выполнения подобных задачь

Присылайте сроки, стоимость и примеры работ, задавайте вопросы :)

Если сможете реализовать это все на MODX это плюс, но можно использовать другие CMS, CMF