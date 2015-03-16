Есть корпоративный сайт на Drupal. Необходимо адаптировать его под корректное отображение на мобильных устройствах.
Реализация механизма покупки билетов в театр (хороший бюджет)
Возможности админки
*Добавлять меропрятия в календарь
*устанавливать цену на билеты (есть различные категории билетов)
*отмечать билеты как забронированные (при покупке на месте или брони по телефону)
Возможности фронтенда
*просмотр календаря событий
*выбор меропрятия
*выбор места
*оплата через агрегатора (яндекс)
Функционал похож на киноход и пр. сервисы по покупке билетов в кино, но зал всегда один и тот же.
Весь дизайн и вертка готовы
Обязательное требование к исполнителю: опыт выполнения подобных задачь
Присылайте сроки, стоимость и примеры работ, задавайте вопросы :)
Если сможете реализовать это все на MODX это плюс, но можно использовать другие CMS, CMF
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