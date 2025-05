Цель работы: Необходимо создать программный продукт (приложение, скрипт, etc.), который будет осуществлять считывание данных писем определенного аккаунта на почтовом сервере и записывать их в таблицу БД.

Выходные данные:

Операционная система, на которой разворачивается программный продукт: Windows Server 2003 SP2, including R2, 32- or 64-bit, with IIS in 32-bit mode Windows Server 2008, 2008 SP2, 2008 R2, 2008 R2 SP1, and 2012

БД: MSQL Express, Standard, or Enterprise versions of the following:

• SQL Server 2005 SP1, SP2, SP3, or SP4

• SQL Server 2008 no SP, SP1, SP2, or SP3

• SQL Server 2008 R2 no SP, SP1, or SP2

• SQL Server 2012 no SP or SP1

Работа ПО:

1. Подключение к почтовому серверу:

- Аутентификация проводится с помощью логина и пароля.

- Используемые протоколы почтового сервера: IMAP, POP3

2. Cчитывание/запись данных в БД.

Необходимо считывать данные писем, приходящие от определенного пользователя (например [email protected]) Письма имеют четкую структуру. Файлы писем, в приложении к ТЗ. (название писем noname(1) и noname(2) )

Необходимо считывать данные и записывать в таблицу БД. Таблица имеет вид:

TT# DATETIME State Reason Address

Например, из письма noname(1):

- Состояние(State): Open

- Номер тикета(TT#): 307 085

- DATETIME: 16.03.15 14:10

- Причина(Reason): Аварийные работы на сети партнера, сроки до 15:00 (по инфо от ПП Мережа Макс 0456-333-777)

- Адрес(Address): Эльдорадо ( Диеса ), ПД, 3М, (Киев, Глыбочецкая 44 - Белая Церковь, ул. Митрофанова 8)

В таблице необходимо иметь такой вид:

TT# DATETIME State Reason Address

307 085 16.03.15 14:10 Open Аварийные работы на сети партнера, сроки до 15:00 (по инфо от ПП Мережа Макс 0456-333-777) Эльдорадо ( Диеса ), ПД, 3М, (Киев, Глыбочецкая 44 - Белая Церковь, ул. Митрофанова 8)

Считывание/запись совершается каждые 5 минут, даже если новые письма не поступали.