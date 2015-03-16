Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, ...
Скрипт
Цель работы: Необходимо создать программный продукт (приложение, скрипт, etc.), который будет осуществлять считывание данных писем определенного аккаунта на почтовом сервере и записывать их в таблицу БД.
Выходные данные:
Операционная система, на которой разворачивается программный продукт: Windows Server 2003 SP2, including R2, 32- or 64-bit, with IIS in 32-bit mode Windows Server 2008, 2008 SP2, 2008 R2, 2008 R2 SP1, and 2012
БД: MSQL Express, Standard, or Enterprise versions of the following:
• SQL Server 2005 SP1, SP2, SP3, or SP4
• SQL Server 2008 no SP, SP1, SP2, or SP3
• SQL Server 2008 R2 no SP, SP1, or SP2
• SQL Server 2012 no SP or SP1
Работа ПО:
1. Подключение к почтовому серверу:
- Аутентификация проводится с помощью логина и пароля.
- Используемые протоколы почтового сервера: IMAP, POP3
2. Cчитывание/запись данных в БД.
Необходимо считывать данные писем, приходящие от определенного пользователя (например [email protected]) Письма имеют четкую структуру. Файлы писем, в приложении к ТЗ. (название писем noname(1) и noname(2) )
Необходимо считывать данные и записывать в таблицу БД. Таблица имеет вид:
TT# DATETIME State Reason Address
Например, из письма noname(1):
- Состояние(State): Open
- Номер тикета(TT#): 307 085
- DATETIME: 16.03.15 14:10
- Причина(Reason): Аварийные работы на сети партнера, сроки до 15:00 (по инфо от ПП Мережа Макс 0456-333-777)
- Адрес(Address): Эльдорадо ( Диеса ), ПД, 3М, (Киев, Глыбочецкая 44 - Белая Церковь, ул. Митрофанова 8)
В таблице необходимо иметь такой вид:
TT# DATETIME State Reason Address
307 085 16.03.15 14:10 Open Аварийные работы на сети партнера, сроки до 15:00 (по инфо от ПП Мережа Макс 0456-333-777) Эльдорадо ( Диеса ), ПД, 3М, (Киев, Глыбочецкая 44 - Белая Церковь, ул. Митрофанова 8)
Считывание/запись совершается каждые 5 минут, даже если новые письма не поступали.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Поиск по артикулу 1. Артикул передается через GET – переменную. 2. Очищаем артикул от лишних знаков и переводим в верхний регистр. 3. Ищем в нашем списке товаров те товары у которых артикул точно совпадает с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Рассмотрим предложения с портфолио схожих веб-проектов. От вас примерная стоимость и срок изготовления. Мы агентство, заинтересованы в постоянном сотрудничестве, поэтому просьба указывать реальные цены, сроки исполнения и примеры выполненных работ. Особенности ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть верстка http://srv106686.hoster-test.ru/pugach/ встроить в нее скрипт отправки письма на почту 1.Сделать отправку сообщений на электронный адрес после заполнения форм контактов на сайт 2.После отправки сообщений должно ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Перенести сайт, на движке WP, все есть. ФТП, БД. Надо перенести только на наш сервак, чтобы работало. За сколько по деньгам и по срокам сделаете?Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Нужен скрипт нагрузочного тестирования сайта. Скрипт будет лежать на сервере линюкс, Скрипт будет лежать на стороннем сервере и стучаться до сайта на другом сервере. В папку скрипта ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Настроить и подкорректировать форму заявки сайта. За информацией пишите приватным сообщением. Цена договорная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброй ночи Есть срочный заказ, надо срочно сверстать сладер http://clip2net.com/s/3hely3m максимум 2-4 часа ЖдуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно подключить онлайн оплату к MotoCMS. А именно http://www.walletone.com/ru/wallet/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад