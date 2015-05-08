Фильтр товаров для WordPress

Добрый день.

Нужно доработать фильтр товаров. Добавить к скрипту поиска цену на количество человек которые полетят. Добавить к каждому полю дату вылета и количество человек и последние добавить авто подстановку городов в поле "от куда" и в поле "куда".

Прошлый программист взял предоплату месяц работал в итоге пропал. Пишите цену и срок выполнения работы, исполнителя выберу сразу.

Работу фильтра можете посмотреть на сайте http://test.mg-live.ru