Возможности админки *Добавлять меропрятия в календарь *устанавливать цену на билеты (есть различные категории билетов) *отмечать билеты как забронированные (при покупке на месте или брони по телефону) Возможности фронтенда *просмотр календаря ...
Фильтр товаров для WordPress
Добрый день.
Нужно доработать фильтр товаров. Добавить к скрипту поиска цену на количество человек которые полетят. Добавить к каждому полю дату вылета и количество человек и последние добавить авто подстановку городов в поле "от куда" и в поле "куда".
Прошлый программист взял предоплату месяц работал в итоге пропал. Пишите цену и срок выполнения работы, исполнителя выберу сразу.
Работу фильтра можете посмотреть на сайте http://test.mg-live.ru
Выбранный исполнитель
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