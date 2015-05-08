Фильтр товаров для WordPress

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Завершен2 заявки103 просмотра

Добрый день.

Нужно доработать фильтр товаров. Добавить к скрипту поиска цену на количество человек которые полетят. Добавить к каждому полю дату вылета и количество человек и последние добавить авто подстановку городов в поле "от куда" и в поле "куда".

Прошлый программист взял предоплату месяц работал в итоге пропал. Пишите цену и срок выполнения работы, исполнителя выберу сразу.

Работу фильтра можете посмотреть на сайте http://test.mg-live.ru

WordPress
10 лет назад
auhodenosor1
Александр 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Остался доволен данным исполнителем. Работу выполнил в срок, качество на 5+ нареканий нет не каких. Буду в дальнейшем работать с данным исполнителем. Рекомендую как порядочного человека и профи своего дела.
Приятно работать с Александром. Четкая задача, минимум ремарок, своевременная оплата. Рекомендую!

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37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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