Небольшие доработки по сайту на wordpress

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо доработать сайт на wordpress

От вас требуется хорошее знание wordpress,быть на связи,оперативно решать поставленные задачи по сайту, рассчитываться по факту потраченного времени либо по предварительной оценке.

Расчет в рублях.Пишите стоимость часа.

WordPress
10 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров