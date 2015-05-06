Нужно написать модуль для Магенто Shiping methods calculator

Примеры будут приводиться из нашего старого калькулятора на основе Opencart

Модуль должен быть устанавливаемый с последующей возможностью установить его на 2х магазинах без вмешательства программистов версия Magento 1.9.0.1

Shiping methods calculator

1.1 Возможность включать выключать данный метод доставки полностью http://joxi.ru/52a83Oeh3n07m0

1.2 Возможность редактирования названия метода доставки http://joxi.ru/5md0XxnSVL0Lm1

2. Shipping table таблица Зон вес и цены в $ http://joxi.ru/gmv3QdVhbzB82a

2.1 возможность добавление или удаление столбцов зон

2.2 возможность добавление или удаление строк с весом http://joxi.ru/DmBn3aRhZQPkmP если стоит 0 значит, данный вес не доступен в этой зоне и не должен отображаться

2.3 возможность изменение шага веса

3. Список стран http://joxi.ru/eAOlgJ6sjbapro

4. При выборе страны http://joxi.ru/KAgk1yJsbJ6kAl

4.1 Возможность включать выключать данный метод доставки для стран по отдельности

4.2 возможность выбора зоны из shiping table после нажатия кнопки apply должно скопироваться таблица в rates с возможностью редактирования

4.3 Transit Days время посылке в дороге

5. добавить окно вывода сообщения, если не возможно использовать этот метод http://joxi.ru/bmokMGbsvzO9my