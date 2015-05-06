Требуется написать фильтр выбора товара по цвету для интернет магазина, работающего под управлением UMI CMS
Нужно написать модуль для Магенто Shiping methods calculator
Примеры будут приводиться из нашего старого калькулятора на основе Opencart
Модуль должен быть устанавливаемый с последующей возможностью установить его на 2х магазинах без вмешательства программистов версия Magento 1.9.0.1
Shiping methods calculator
1.1 Возможность включать выключать данный метод доставки полностью http://joxi.ru/52a83Oeh3n07m0
1.2 Возможность редактирования названия метода доставки http://joxi.ru/5md0XxnSVL0Lm1
2. Shipping table таблица Зон вес и цены в $ http://joxi.ru/gmv3QdVhbzB82a
2.1 возможность добавление или удаление столбцов зон
2.2 возможность добавление или удаление строк с весом http://joxi.ru/DmBn3aRhZQPkmP если стоит 0 значит, данный вес не доступен в этой зоне и не должен отображаться
2.3 возможность изменение шага веса
3. Список стран http://joxi.ru/eAOlgJ6sjbapro
4. При выборе страны http://joxi.ru/KAgk1yJsbJ6kAl
4.1 Возможность включать выключать данный метод доставки для стран по отдельности
4.2 возможность выбора зоны из shiping table после нажатия кнопки apply должно скопироваться таблица в rates с возможностью редактирования
4.3 Transit Days время посылке в дороге
5. добавить окно вывода сообщения, если не возможно использовать этот метод http://joxi.ru/bmokMGbsvzO9my
Заявки фрилансеров
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