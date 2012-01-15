online_srote

Фахри, Вы бесподобны в приятном и интересном общении! Своевременная оплата, проработанное техническое задание и понимание, что пожелания сверх него требуют дополнительной оплаты - в общем, не клиент, а просто праздник какой-то :) Очень приятно продолжать с Вами сотрудничество :)