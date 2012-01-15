online_srote

Алакбаров online_srote

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет Магазин ОАЭ

Скайп: from.ae

почта: [email protected]

Отзывы фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Баннер для интернет магазина
Спасибо, отличный заказчик! С оплатой и общением все супер! Рекомендую!
Не пунктуальный
Ответный отзыв
marcus_the
Александр 
44 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Импорт заказов с сайта в 1с
Фахри, Вы бесподобны в приятном и интересном общении! Своевременная оплата, проработанное техническое задание и понимание, что пожелания сверх него требуют дополнительной оплаты - в общем, не клиент, а просто праздник какой-то :) Очень приятно продолжать с Вами сотрудничество :)
Все реализовано четко без ошибок и доработок. Исполнитель прекрасно понимает что нужно заказчику и с первого раза все реализует. Однозначно профессионал своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Экспорт товаров из интернет магазина фейсбук.
Opencart
Работой очень доволен, четко поставленное ТЗ, оплата вовремя, никаких задержек и изменений в ТЗ во время работы
Очень доволен результатом, все реализовано как и ожидалось вовремя и четко. Спасибо будем рады сотрудничеству.
Ответный отзыв
MBabch
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
База данных. CMS Simpla
Выполнил несколько заданий для Фарида. Грамотный, разумный и адекватный человек. Вежливый. Оплата - всегда вовремя и без проблем. Приятно работать с таким человеком - всегда рад сотрудничеству.
Уже который раз работаю с Максимом. Очень доволен и сроками, качеством, и стоимостью работы. Приятно работать. Уверен, будем продолжать сотрудничество. иншаАллах. Спасибо!
Ответный отзыв
dreamt
Ти 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$250
10 баллов
13 лет назад
Подбор и анализ ключевых слов для инет-магазина.
Очень хороший заказчик, приятно работать, вежливо объясняет что он хочет видеть на сайте, оплата своевременная, рекомендую!
Сделал сделал все быстро, и с отчетом. Спасибо.
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