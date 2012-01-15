online_srote

Нужен ответственный специалист по парсерам Датакол, который быстро сможет выполнить следующие задачи: - проанализировать сайт донора выявить типы товаров - составить товарных групп (создать их в нашей адмминке) - составить список ...
Скайп: from.ae
почта: [email protected]
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Здравствуйте Требуется Создание настроек для дальнейшего заполнения в Magento. 1. https://namshi.com/ 2. http://www.decathlon.co.uk/ 3. http://www.landmarkshops.com/ 4. http://www.theluxurycloset.com/ Datacol приобретен. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Примеры будут приводиться из нашего старого калькулятора на основе Opencart Модуль должен быть устанавливаемый с последующей возможностью установить его на 2х магазинах без вмешательства программистов версия Magento 1.9.0.1 Shiping methods calculator 1.1 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $300
Здравствуйте Есть существующий интернет магазин FROM.AE на opencart-e с адаптивным дизайном, функционал не устраивает, нужна удобная мобильная версия сайта. Сайт должен открываться на всех мобильных и планшетных ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1.Импорт заказов с сайта в 1с Надо подготовить шаблон XML файла для экспорта с сайта. Если файл экспортировался с сайта, это означает, что заказ оплачен и должен быть исполнен. ...1С-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна мобильная версия сайта www.from.aeСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте Движок на OPENCART Нужен экспорт товаров из интернет магазина www.from.ae в фейсбук. Возможность выбора языка экспортируемого товара (например один товар с русской и один с английской ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
В наличии имеется Cisco 2811 нужно реализовать следующую схему: Телефоны внутри офиса 7960 для мобильных работников 7962 Надо чтоб телефоны мобильных работников соединялись по впн ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Ищем дизайнера банеров для интернет магазина! Наличие готовых работ обязательно. Баннер для интернет магазина www.from.ae. Оплата составляет 20$. Размер баннера 400 на 200 пикселей, на 2-х языках (русский, английский) ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Представляю крупный действующий Онлайн магазин. хотим заменить движок на более гибкий и универсальный Поставлены следующие задачи: для реализации желательны Prestashop, Opencart (можете предложить, что то более лучшее дерзайте) 1) ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Привет. Есть действующий интернет магазин на симпле 2010 года. www.from.ae C целым рядом дописанных модулей. Весь движок уже переписан, и как бы выжил свое, нужно перенести функционал ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет. Интернет-магазин. Движок Simpla. Нужно в корзине прикрутить кнопку Paypal, для перехода к оплате. Но кнопка нужна не для всех товаров, в админке нужно поставить чекбокс для товаров, чтоб ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет. www.from.ae интернет-магазин Дубаи, ОАЭ. Движок Simpla. Уже написанны ряд модулей, но сайт нуждаеться в постаянной доработке, добавление новых функций. Нужен программист который каждый день будет уделять пару часов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет. www.from.ae интернет-магазин Дубаи, ОАЭ. Движок Simpla. Нужно дописывать, исправлять, модернизировать, и писать новые скрипты, модули. Над сайтом работают программист, но нужен еще как минимум 1 опытный программист который каждый день ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт визитку. Буквально 3 раздела, по 1 странице инфо в каждом разделе. О нас. Услуги Контакты Готовый какой нибудь шаблон. Желательно с админкой, ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин. www.from.ae Необходимо продвижение сайта в поисковиках и привлечение клиентов. Магазин занимается поставками техники (телефоны, ноутбуки и т.д.) и других товаров в основном в Россию и страны СНГ, и также Дубаи ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
интернет магазин. www.from.ae Необходимо продвижение сайта в поисковиках и привлечение клиентов. Магазин занимается поставками техники (телефоны, ноутбуки и т.д.) и других товаров в основном в Россию и страны СНГ, и также Дубаи ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Привет. www.from.ae интернет-магазин Дубаи, ОАЭ. Движок Simpla. Нужно дописывать, исправлять, модернизировать, и писать новые скрипты. Над сайтом работают 2 программиста, но нужен еще как минимум 1 опытный программист который каждый день ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин www.from.ae Для написания текстов и продвижения его в поисковиках нужно составить семантическое ядро. Предложения отправляйте на [email protected] В предложении обязательно укажите сайты для которых Вами были сделаны ядра, копии ядер ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
интернет-магазин www.from.ae Занимается оптовой и розничной продажей техники и других товаров из Дубаи. Всемирная доставка. Основные направления: Русская версия - Росси, страны СНГ. Англ. - Эмираты и др. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад