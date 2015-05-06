Работа в админке

Нужно сделать активной вкладку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html Фотогалерея http://prntscr.com/727wvg Чтобы она была активной и вела на ссылку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html если пользователь находится на любой внутренней странице фотогалереи . Сразу пишем по цене и ...