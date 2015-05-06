Работа в админке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок146 просмотров

Нужен специалист по престашоп, работа в админке, нужно добавить поле товара в таблицу вывода товаров в админке так же добавить фильтр по этому полю.

PrestaShop
10 лет назад
2gracia
Попов 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров