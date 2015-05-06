Перенести шаблон Joomla

Имеется сайт http://test.alfatesting.ru/ , необходимо перенести его шаблон на другой сайт на Joomla (на этот: http://testnew.alfatesting.ru/), надо перенести все модули (их оформление и принцип работы), компоненты и т.п. кроме компонента JoomShopping, т.к. на http://testnew.alfatesting.ru/ уже есть этот компонент.

Если будем шаблон переносить, то надо все модули и компоненты захватить.

clip2net.com/s/in1ugI

Т.е. в итоге, нам надо что бы получился гибрид:

test.alfatesting.ru/ – весь шаблон со всеми модулями и компонентами от сюда.

testnew.alfatesting.ru/ – компонент магазина от сюда.

- все должно работать так, как работало ранее.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.