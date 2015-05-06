Правки в сайте

Здравствуйте, нужно внести некоторые правки в сайт http://avtofacebook.ru/ сайт работает c Facebook API и может размещать посты в группах Facebook через приложение и через определённый интервал времени поднимать посты вверх группы, чтобы поднять пост вверх группы нужно его просто прокомментировать. Работал сайт через одно приложение от Facebook и пользователь мог подключится к этому приложению и размещать посты и поднимать их вверх в группах. Теперь акк Facebook на котором было настроено приложение заблокирован. Можно было бы подключить опять новый акк и настроить приложение, но это ж опять будет не надолго до следующего бана. Смысл такой нужно вывести в админ панель пользователей App ID и App Secret чтобы каждый пользователь смог отдельно вводить их от своего приложения. Убрать подъем (комментарии),(бамп) постов а оставить только постинг в группы но увеличить интервал между постингом. И нужно ограничить пользователей как ни будь по более при регистрации, в том смысле что сейчас можно зарегистрировать акк на одну почту а после истечения бесплатного периода перерегистрировать на другую и пользоваться дальше, по истечению 3-х дней просто не пускает в админку, нужно еще как ни будь ограничить, по IP тоже слабовато возможно у Вас будут какие ни будь предложения.

Оплата webmoney