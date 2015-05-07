Внедрить простую форму отправки писем на основе phpMailer

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Добрый день.

Есть готовое решение: https://github.com/Synchro/PHPMailer.

На его основе нужно сделать форму массовой рассылки писем, которая должна содержать следующие поля:

- тема

- список получателей (с помощью выбора txt-файла со списком адресов)

- textarea в формате визуального редактора

- отправитель (имя, ящик)

- вложения

10 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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