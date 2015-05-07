По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Написать парсер mybb.ru -> ipb 3.4.x БД.
Требуется создать парсер, который бы конвертировал форумы на платформе mybb.ru и его партнёрах в базу данных IPB 3.4.x, с возможностью расширения конвертации в другие форумные CMS в будущем.
Минимальные требования к парсингу: сообщения, темы, пользователи, е-майлы (есть доступ к админ аккаунту).
Дополнительно: возможно долгосрочное сотрудничество (донастройка, расширение, правка если будут изменения в mybb форумах) с доплатой за услуги.
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