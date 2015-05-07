Написать парсер mybb.ru -> ipb 3.4.x БД.

Требуется создать парсер, который бы конвертировал форумы на платформе mybb.ru и его партнёрах в базу данных IPB 3.4.x, с возможностью расширения конвертации в другие форумные CMS в будущем.

Минимальные требования к парсингу: сообщения, темы, пользователи, е-майлы (есть доступ к админ аккаунту).

Дополнительно: возможно долгосрочное сотрудничество (донастройка, расширение, правка если будут изменения в mybb форумах) с доплатой за услуги.