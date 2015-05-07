Нужно сделать копию сайта vinkod.com.ua на поддомен test.vinkod.com.ua на одном и том же хостинге. Хостинг ukraine.com.ua.
Интеграция Битрикс и 1С
Необходима интеграция 1C-Битрикс Рарус: Сайт автосервиса и 1С-Рарус Альфа-Авто 8.2
https://rarus.ru/1c-auto/1c8-alfa-avto-4/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/
1) Определить возможность интеграции (через удаленное подключение teamviewer, данные предоставим) и назвать стоимость, а также сроки работы
2) Если наши интересы сходятся, начинаем интеграцию
3) Берем из решения "Сайт автосервиса" только личный кабинет, интегрируем с 1С
Сейчас сайт на вордпрессе. Есть необходимость добавить личный кабинет (на поддомене битрикса), в котором пользователи смогут увидеть "историю болезни/обращений в автоцентр" своего авто. Для входа в личный кабинет нужна регистрация и ввод логина/пароля соответственно.
Как согласуем все необходимое для работы и получим оценку проекта и сроки реализации, будет приобретено решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/ с редакцией битрикс старт
PS: Оплата договорная
PPS: От исполнителя требуется опыт работы с 1С и Битриксом, желательно конечно с продуктами для автосервисов от Раруса. Если данных не хватает, говорите, предоставим все возможное
Заявки фрилансеров
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