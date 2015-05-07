Интеграция Битрикс и 1С

Необходима интеграция 1C-Битрикс Рарус: Сайт автосервиса и 1С-Рарус Альфа-Авто 8.2

https://rarus.ru/1c-auto/1c8-alfa-avto-4/

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/

1) Определить возможность интеграции (через удаленное подключение teamviewer, данные предоставим) и назвать стоимость, а также сроки работы

2) Если наши интересы сходятся, начинаем интеграцию

3) Берем из решения "Сайт автосервиса" только личный кабинет, интегрируем с 1С

Сейчас сайт на вордпрессе. Есть необходимость добавить личный кабинет (на поддомене битрикса), в котором пользователи смогут увидеть "историю болезни/обращений в автоцентр" своего авто. Для входа в личный кабинет нужна регистрация и ввод логина/пароля соответственно.

Как согласуем все необходимое для работы и получим оценку проекта и сроки реализации, будет приобретено решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/ с редакцией битрикс старт

PS: Оплата договорная

PPS: От исполнителя требуется опыт работы с 1С и Битриксом, желательно конечно с продуктами для автосервисов от Раруса. Если данных не хватает, говорите, предоставим все возможное