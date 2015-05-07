Написать форму для подбора шин и дисков по заданным параметрам.

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Имеется готовый движок Shop-script. Требуется написать скрипт для подбора шин и дисков по параметрам и автомобилю.

10 лет назад
AlexMark1985
Алексей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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