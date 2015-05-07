Внести кардинальные изменения в скрипт магазина

1) Добавить возможность Создавать подкатегории (Вшаблоне сделать выпадающее меню для категорий!

2)Нужно сделтаь новую админку для сайта вот пример админки можно использовать ее iwebask.com/blog/twitter-...

3)Сделать тикет систему (для работы с клиентами)!

4)Добавить зашиту для скрипта (капчу при входе в админку+секретный вопрос)

5)Добавить отделный вход для работников (Модераторов) где будет один пункт добавить товар!

6)Переписать Статистику продаж!

Статистика доходов в виде графика (за сутки, месяц, год)

7) Добавить возмодность если товар оплачен болше заявленной суммы отдавать товар покупателю!

8)В мень с товарами на против товара должна отоброжаться категоря где этот товар был размешен!

9)в шаблоне добавить меню проверка чека (если туда зайдем там будет окно проверки чека как на сайте киви!

10)Добавить возможность закрывать сайт на технические работы!

11) В админку добавить статус кошелька (1)Баланс 2)Работает 3)Заблокированно/Не работает/просит сбросить пароль)

Переписать список закзов сейчас там много полей оставить только 1)Дата покупки 2)Товар при нажатии на него получаем модальное окно с товаром который купили) 3)Сумма 4)Киви кошелек

12)Добавить вкладку qiwi

а) Возможность перевода денег с нашего QIWI кошелька напрямую с нашей админки, иными словами ручной вывод денег на нужный на кошелек.

б) Прямо в админке вывод всех операций по нашему QIWI-кошельку. Очень удобно.

в) Автовывод каждые 10 минут на указанный в админки кошелек QIWI. Деньги в сохранности.

В случае бана кошелька – сайт выдает клиентам ошибку и наставление!