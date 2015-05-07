Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов 1. Комплексный Аудит веб-ресурса и хостинга. Полная проверка кода на внедрение вредоносного кода. Разработка политики информационной безопасности. 2.Проверка качество шифрования информации в базе данных ...
Внести кардинальные изменения в скрипт магазина
1) Добавить возможность Создавать подкатегории (Вшаблоне сделать выпадающее меню для категорий!
2)Нужно сделтаь новую админку для сайта вот пример админки можно использовать ее iwebask.com/blog/twitter-...
3)Сделать тикет систему (для работы с клиентами)!
4)Добавить зашиту для скрипта (капчу при входе в админку+секретный вопрос)
5)Добавить отделный вход для работников (Модераторов) где будет один пункт добавить товар!
6)Переписать Статистику продаж!
Статистика доходов в виде графика (за сутки, месяц, год)
7) Добавить возмодность если товар оплачен болше заявленной суммы отдавать товар покупателю!
8)В мень с товарами на против товара должна отоброжаться категоря где этот товар был размешен!
9)в шаблоне добавить меню проверка чека (если туда зайдем там будет окно проверки чека как на сайте киви!
10)Добавить возможность закрывать сайт на технические работы!
11) В админку добавить статус кошелька (1)Баланс 2)Работает 3)Заблокированно/Не работает/просит сбросить пароль)
Переписать список закзов сейчас там много полей оставить только 1)Дата покупки 2)Товар при нажатии на него получаем модальное окно с товаром который купили) 3)Сумма 4)Киви кошелек
12)Добавить вкладку qiwi
а) Возможность перевода денег с нашего QIWI кошелька напрямую с нашей админки, иными словами ручной вывод денег на нужный на кошелек.
б) Прямо в админке вывод всех операций по нашему QIWI-кошельку. Очень удобно.
в) Автовывод каждые 10 минут на указанный в админки кошелек QIWI. Деньги в сохранности.
В случае бана кошелька – сайт выдает клиентам ошибку и наставление!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется парсить каталоги интернет магазинов. На выходе получаем файл CVS с характеристиками, ценой, описанием, изображением товара. Например каталог одного магазина http://www.markertoys.ru/Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима интеграция 1C-Битрикс Рарус: Сайт автосервиса и 1С-Рарус Альфа-Авто 8.2 https://rarus.ru/1c-auto/1c8-alfa-avto-4/ http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/ 1) Определить возможность интеграции (через удаленное подключение teamviewer, данные предоставим) и назвать стоимость, а также сроки работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать копию сайта vinkod.com.ua на поддомен test.vinkod.com.ua на одном и том же хостинге. Хостинг ukraine.com.ua.Завершен10 лет назад
Написать скрипт, который бы пробегал по поиску в разделе документов и складывал все документы в папку, а сопутствующие поля и названия в базу MYSQL и обновлял бы их в случае изменений при повторном запуске. Предусмотреть ...Завершен10 лет назад
Имеется готовый движок Shop-script. Требуется написать скрипт для подбора шин и дисков по параметрам и автомобилю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать модуль на сайте: - баннер; - страницу. Сайт на Joomla. Модуль на php.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на modx. Знание cms в принципе не нужно. На сайте версия 1.6 нужно поставить более новую для работы новых элементов. На новой версии много текущих скриптов на сайте не работают. Получилось опуститься ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать плагин интерактивной карты трех регионов России: Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область. Функционал. К карте привязаны определенные значения, к примеру количество клиентов в каждом из регионов, клиенты разделены на подкатегории. При ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $12
Необходимо скопировать одностраничник (страница с текстом и ссылками на основной сайт) и разместить его на хостинге на зарегистрированном домене. Также необходимо убрать все лишние скрипты и счетчики, настроить ссылки на всей странице, кот ведут ...Закрыт10 лет назад