Парсинг интенет магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок216 просмотров

Требуется парсить каталоги интернет магазинов.

На выходе получаем файл CVS с характеристиками, ценой, описанием, изображением товара.

Например каталог одного магазина http://www.markertoys.ru/

10 лет назад
an29
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров