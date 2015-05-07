Необходима интеграция 1C-Битрикс Рарус: Сайт автосервиса и 1С-Рарус Альфа-Авто 8.2 https://rarus.ru/1c-auto/1c8-alfa-avto-4/ http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rarus.autoservice/ 1) Определить возможность интеграции (через удаленное подключение teamviewer, данные предоставим) и назвать стоимость, а также сроки работы ...
Парсинг интенет магазинов
Требуется парсить каталоги интернет магазинов.
На выходе получаем файл CVS с характеристиками, ценой, описанием, изображением товара.
Например каталог одного магазина http://www.markertoys.ru/
Заявки фрилансеров
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