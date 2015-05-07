Требуется парсить каталоги интернет магазинов. На выходе получаем файл CVS с характеристиками, ценой, описанием, изображением товара. Например каталог одного магазина http://www.markertoys.ru/
Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов
Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов
1. Комплексный Аудит веб-ресурса и хостинга. Полная проверка кода на внедрение вредоносного кода. Разработка политики информационной безопасности.
2.Проверка качество шифрования информации в базе данных и передаче по HTTPS.
Многие веб-ресурсы имею очень убогое шифрование информации, которую можно перехватить находясь в одной локальной сети с пользователем данного веб-ресурса.
3.Проверка на наличие XSS(Сross Site Sсriрting — «межсайтовый скриптинг»),
SQL инъекций(инъекций в базу данных) и Blind Injections,благодаря которым происходит большинство взломов в интернете.
4.Проверка работоспособности хостинга под давлением ДДОС атаки.
5.Работа с установленными патчами на хостинге, удостоверение их актуальности.
Важный пункт, так как если на хостинге стоят старые патчи,это может негативно сказаться на безопастности веб-ресурса.
6.Работа по борьбе со спамом на сайте и почте ,ддос атак, потери конфиденциальной информации.
7.Глобальная проверка хостинга на наличие дыр в безопастности.
8. Работа с логами,нахождение атак, проведение расследования.
9.Нахождение и удаление вредоносного ПО на сервере и в коде
10.Автоматическая и ручная проверки
11. Pentesting
12.Полная отчётность о проделанной работе
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