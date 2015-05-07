Не работает редактор TinyMce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок90 просмотров

Проблема в том что не работает редактор TinyMce(в редактировании фото товара и файл.менеджере), а точнее его плагин для работы с картинками. Эта проблема возникла при переносе с одного хостинга на другой.

10 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$1
5 дней
Очень быстро решил проблему, когда другие не могли ничего сделать. Спасибо
Все отлично, доступы предоставлены, проверка и оплата быстро! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад