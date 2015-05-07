Парсинг страниц

Скрипт должен

1) заходить на страницу

2) находить поля с текстовой капчей и записывать их в текстовый файл

3) пункт 1 и 2 повторяется до 10 раз после перезагрузки страницы т.к. тексткапчи с вопросами могут быть разные

Например

http://www.antique-shop.com/forums/index.php?action=register

Здесь мы видем 4 поля с тексткапчей

Результат должен быть такой

#three letter word describes antiques, starts with -ol-.:

anti_spam_ver_resp_1=

#Type the word -antique-.:

anti_spam_ver_resp_2=

#color of a orange.:

anti_spam_ver_resp_3=

#color of a ripe lemon.:

anti_spam_ver_resp_4=

Затем эти вопросы уже без тегов последовательно передаются в специальный скрипт в качестве аргумента и ответ добавляется в файл отчета в переменные anti_spam_ver_resp_1= и т.д.