Требуется разработка дополнительных функций и качественный редизайн сайта http://gusto.ua , требуется разработка мобильного приложения сайта http://gusto.ua. Так же рассмотрю предложение о разработке нового сайта схожего на сайт http://gusto.ua. Предпочтение отдается ...
Парсинг страниц
Скрипт должен
1) заходить на страницу
2) находить поля с текстовой капчей и записывать их в текстовый файл
3) пункт 1 и 2 повторяется до 10 раз после перезагрузки страницы т.к. тексткапчи с вопросами могут быть разные
Например
http://www.antique-shop.com/forums/index.php?action=register
Здесь мы видем 4 поля с тексткапчей
Результат должен быть такой
#three letter word describes antiques, starts with -ol-.:
anti_spam_ver_resp_1=
#Type the word -antique-.:
anti_spam_ver_resp_2=
#color of a orange.:
anti_spam_ver_resp_3=
#color of a ripe lemon.:
anti_spam_ver_resp_4=
Затем эти вопросы уже без тегов последовательно передаются в специальный скрипт в качестве аргумента и ответ добавляется в файл отчета в переменные anti_spam_ver_resp_1= и т.д.
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