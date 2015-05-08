Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/ Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков, поковыряться в PHP, проработать дизайн . Т,З. – не пугайтесь, специально детально расписал ...
Калькулятор займов
Вот пример: zaimf.ru/zaim-calculator
Требуется написать плагин для Wordpress калькулятор займов.
Дизайн в принципе не сильно важен, если будет прилагаться файл css, то сам подправлю в нём.
По расчётам здесь вроде ничего сложного:
Расчёт займа:
1. Сумма займа до 150 000 (во здесь есть желание, чтобы при выводе окна о введение правильного числа, можно было вставить ссылку, к примеру "Рекомендуем взять кредит" и адрес нужно мне сайта)
2. Срок займа 356 дней
3. Проценты до 100%
При просрочке:
1. Количество дней просрочки 365
2. Процент в день 10
3. Сумма штрафа до 50 000
Ну и вывод итого также как на указанном сайте.
Также интересует возможность вывода только первой части калькулятор отдельно, к примеру шорткодом на главную страницу или в сайдбар.
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