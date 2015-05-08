Вот пример: zaimf.ru/zaim-calculator

Требуется написать плагин для Wordpress калькулятор займов.

Дизайн в принципе не сильно важен, если будет прилагаться файл css, то сам подправлю в нём.

По расчётам здесь вроде ничего сложного:

Расчёт займа:

1. Сумма займа до 150 000 (во здесь есть желание, чтобы при выводе окна о введение правильного числа, можно было вставить ссылку, к примеру "Рекомендуем взять кредит" и адрес нужно мне сайта)

2. Срок займа 356 дней

3. Проценты до 100%

При просрочке:

1. Количество дней просрочки 365

2. Процент в день 10

3. Сумма штрафа до 50 000

Ну и вывод итого также как на указанном сайте.

Также интересует возможность вывода только первой части калькулятор отдельно, к примеру шорткодом на главную страницу или в сайдбар.