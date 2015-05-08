Требуется сделать на jquery прогресс бар для ресайза флеша на лету: Хочется видеть что то типа такого как на сайтах: http://ru.pog.com/games/ferrari_test_drive http://ru.y8.com/games/andy_s_golf На выходе мне нужно: обычная html страничка ...
Создание сайта клик-выплата
Сайт примитивный до ужаса, нужно сделать функционал как на сайте clixsense . com,
Зайдя на него вы увидите что он не сложный
Отвечу всем фрилансерам, тз вышлю на почту если Вас это заинтересует.
по поводу бюджета можете не переживать, если вылезем за рамки я согласен платить больше, так же могу поэтапно, или по окончанию всю сумму, предоплаты не дам.
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