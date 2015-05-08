Создание сайта клик-выплата

Сайт примитивный до ужаса, нужно сделать функционал как на сайте clixsense . com,

Зайдя на него вы увидите что он не сложный

Отвечу всем фрилансерам, тз вышлю на почту если Вас это заинтересует.

по поводу бюджета можете не переживать, если вылезем за рамки я согласен платить больше, так же могу поэтапно, или по окончанию всю сумму, предоплаты не дам.