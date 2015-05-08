Написать похожий сервис на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Здравствуйте.

Сколько нынче будет стоить написать похожий сервис на Yii?

Какие затраты по времени и по деньгам?

Ссылка на ресурс в скриншоте ниже:

http://bit.ly/1IW1OB9

Yii
10 лет назад
artemvolniy
Вольный 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание JS модулей

    1. Написание JS/Canvas модулей для магазина 2. Модули на js 5 шт. с версткой 3. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&amp;usp=sharing

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Загрузка видео-роликов, и их конвертация

    $350

    Примерное ТЗ. 1. Есть форма загрузки видео-роликов на сайт реализованная на плагине jquery file upload. Одновременно пользователь выбирает 2 видео-файла для загрузки. Видео-файлы загружаются на сайт без перезагрузки страницы. Прогрэсс-бар этапов ...

    HTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт размещения заявок

    Хочу на сайте разместить скрипт размещения заявок (парсер). Смысл такой : Человек регистрируется на сайте №1 создаёт заявку которая публикуется на другом сайте №2 от моего имени. Человек создавший заявку на сайте №1 и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменение размера SWF на лету

    Требуется сделать на jquery прогресс бар для ресайза флеша на лету: Хочется видеть что то типа такого как на сайтах: http://ru.pog.com/games/ferrari_test_drive http://ru.y8.com/games/andy_s_golf На выходе мне нужно: обычная html страничка ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $20

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть задача посадить этот сайт http://aliniacob.byethost14.com/bureau/index.html на joomla 3. Исходники сайта имеются-площадка и домен тоже. Жду ваших предложений.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla - zoo вывод цен

    Есть каталог с наименованиями zoo - у каждого цена. Необходимо сделать вывод цен в таком формате http://prntscr.com/72vll5 http://prntscr.com/72vls0 Необходимые поля есть, надо сделать вывод - выбираем категорию, наименование, кнопку "узнать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Калькулятор займов

    Вот пример: zaimf.ru/zaim-calculator Требуется написать плагин для Wordpress калькулятор займов. Дизайн в принципе не сильно важен, если будет прилагаться файл css, то сам подправлю в нём. По расчётам ...

    CSSWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.

    $250

    Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/ Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков, поковыряться в PHP, проработать дизайн . Т,З. – не пугайтесь, специально детально расписал ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад