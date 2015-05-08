Примерное ТЗ. 1. Есть форма загрузки видео-роликов на сайт реализованная на плагине jquery file upload. Одновременно пользователь выбирает 2 видео-файла для загрузки. Видео-файлы загружаются на сайт без перезагрузки страницы. Прогрэсс-бар этапов ...
Написание JS модулей
1. Написание JS/Canvas модулей для магазина
2. Модули на js 5 шт. с версткой
3. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharing
Заявки фрилансеров
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