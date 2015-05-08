Здравствуйте. Сколько нынче будет стоить написать похожий сервис на Yii? Какие затраты по времени и по деньгам? Ссылка на ресурс в скриншоте ниже: http://bit.ly/1IW1OB9
Сделать копию сайта
Доброе время суток, мне нужно сделать 100% копию сайта с таким же функционалом. csgo.game-luck.com
На сайте Github есть Steam боты.
Выслушаю все предложения, желательно кто уже работал со Steam и имеет представление что это такое.
Заявки фрилансеров
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