PHP Проект по работе с платежными системами и curl

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

На проект требуется PHP разработчик , твердо владеющий curl

Так же требуются навыки работы с платежными системами.

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PHP
10 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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