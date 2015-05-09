Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки231 просмотр

Подгонка Wordpress и плагинов ( сетка контактов, настройка главной страницы и категорий, связь с админом)

Владение английским обязательно.

WordPress
10 лет назад
georg12
Георг 
54 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров