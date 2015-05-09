Доработать Сайт, доработать админку!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГАРАНТ! Или по факту восполненной раьоты!

Полное тз можно скачать по ссылке!

вод ТЗ rghost.ru/68dGB9Ppd

Сайт anilover.ru

данные к админке!

anilover.ru/admin

Логин [email protected]

пароль 135987

10 лет назад
msaviskii
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров