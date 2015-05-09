Доработать Сайт, доработать админку!

Добрый вечер. Есть сайт, сфера деятельности – продажа гранитных памятников. Нужно сделать чтобы при смене города в графе "город" менялись цены в каталоге. Например памятник ...
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