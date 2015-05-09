Скрипт смены цены в каталоге в зависимости от региона

Добрый вечер.

Есть сайт, сфера деятельности – продажа гранитных памятников.

Нужно сделать чтобы при смене города в графе "город" менялись цены в каталоге.

Например памятник VT1 в Москве стоит – 25 000 руб, он же в г. Тамбов будет стоить 18 000 руб.

Скрины приложил.

Уже работающий пример скрипта есть, скину в переписке.