Javascript - iframe

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Необходимо решить проблему в шаблоне webasyst с вставкой javascript, который создает iframe.

При вставки javascript не создается iframe. Консоль выдает ошибку Uncaught SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL

Скрипт {literal} экранирован.

JavaScriptWebasyst
10 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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