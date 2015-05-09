Добрый день. Необходимо сделать редизайн сайта, построенного на юкоз.

Я знаю что это нужно уходить от юкоза, но к сожалению на данный момент, по ряду причин этого сделать не можем. Поэтому требуется изменить дизайн существующего сайта построенного на этой системе.

Если есть специалисты в данной области, оставляйте пожалуйста свои заявки. В личные сообщения не пишите.

ЗАЯВКИ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ ИМЕННО ЗА ЮКОЗ.