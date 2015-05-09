Есть сайт ufalab.com/portfolio на Drupal7. На нем картинки открываются в колорбоксе. Нужно, чтобы открывалась не картинка, а сверстанная первая страница сайта (в модальном iframe окне). Пример: lp4lp.ru (жмем на "Наши работы", затем ...
Увеличить CTR тизеров
Здравствуйте!
У меня CTR в тизерах максимум 0,6 – 0,8% но хотелось бы поднять минимум до 3-7%
Тизеры стоят под статьей.
Отзовитесь кто сможет помочь за вознаграждение.
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