Увеличить CTR тизеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Здравствуйте!

У меня CTR в тизерах максимум 0,6 – 0,8% но хотелось бы поднять минимум до 3-7%

Тизеры стоят под статьей.

Отзовитесь кто сможет помочь за вознаграждение.

10 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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