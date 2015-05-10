Доработать лендинг на Drupal 7

Есть сайт ufalab.com/portfolio на Drupal7. На нем картинки открываются в колорбоксе. Нужно, чтобы открывалась не картинка, а сверстанная первая страница сайта (в модальном iframe окне). Пример: lp4lp.ru (жмем на "Наши работы", затем ...