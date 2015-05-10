Доработать лендинг на Drupal 7

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки185 просмотров

Нужен разработчик на Drupal 7. Отличное знание CMS, модулей, тем, создание модулей, интернет-магазинов.

Первая задача - нужно доработать на готовой теме Drupal 7 форму заказа через webform, счетчик карт и галерею. Срок в течение дня.

В случае успешного выполнения сразу отдаю второй заказ по разработке интернет-магазина на Drupal 7.

Drupal
10 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

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