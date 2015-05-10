Всем привет. Прошу разработать и внедрить на сайт http://TM-TRANS.com "Активный чат" Прошу указывать реальный срок и цену./
Доработать лендинг на Drupal 7
Нужен разработчик на Drupal 7. Отличное знание CMS, модулей, тем, создание модулей, интернет-магазинов.
Первая задача - нужно доработать на готовой теме Drupal 7 форму заказа через webform, счетчик карт и галерею. Срок в течение дня.
В случае успешного выполнения сразу отдаю второй заказ по разработке интернет-магазина на Drupal 7.
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