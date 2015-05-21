Всплывающая форма при нажатии на кнопку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Необходима всплывающая форма при нажатии на кнопку (форма маленькая три поля и кнопка). На сайте уже есть подобная форма рабочая (её надо просто скопировать, настроить чтобы конфликта не было и добавить 1 поле), сайт на Joomla 2.5.

Joomla
10 лет назад
tjn
45 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Всем рекомендую! Надежный человек.
Отличный заказчик, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад