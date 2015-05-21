Необходима всплывающая форма при нажатии на кнопку (форма маленькая три поля и кнопка). На сайте уже есть подобная форма рабочая (её надо просто скопировать, настроить чтобы конфликта не было и добавить 1 поле), сайт на Joomla 2.5.