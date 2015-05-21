Spyder_Jerusalem

Евгений Spyder_Jerusalem

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Всегда готов к вашим заказам!

Ваш заказ- закон!

Программист-разработчик, верстальщик. Самописные сайты, сайты на CMS.

Условия сотрудничества оговариваются с каждым клиентом отдельно.

Всегда гарантирую качественную работу и дальнейшую ее поддержку. 

Всегда заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с заказчиком.

Отзывы заказчиков

magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта
Быстро и качественно.
Отличный заказчик, всегда на связи.Буду рад долгосрочному сотрудничеству.
Ответный отзыв
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Joomla специалист
Joomla
Все хорошо. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Рекомендую заказчика, ТЗ подробное и ясное, возникшие вопросы решаются вовремя и четко, надеюсь на сотрудничество.
Ответный отзыв
Vikki_PD
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Оформить редактируемый паспорт изделия в 8 страниц в WORD
Рекомендую к сотрудничеству! Евгений-добросовестный исполнитель, на заказ отреагировал быстро и еще быстрее выполнил все задачи, сотрудничество с ним по моему заказу прошло быстро, легко и с качественным результатом. Благодарю!
Отличный заказчик, все понятно обьяснил, быстро отреагировал на вопросы, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Всплывающая форма при нажатии на кнопку
Joomla
Всем рекомендую! Надежный человек.
Отличный заказчик, всем рекомендую
Ответный отзыв
annafedorova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Нужен скрипт для вставки кода на блог
WordPress
Быстро среагировал на заказ и сразу решил мою проблему, за что ему огромное спасибо.
Не первый раз беру заказ. Очень чёткая и ясная постановка задачи. Всегда рад работать с такими заказчиками.
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