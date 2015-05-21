Всегда готов к вашим заказам!
Ваш заказ- закон!
Программист-разработчик, верстальщик. Самописные сайты, сайты на CMS.
Условия сотрудничества оговариваются с каждым клиентом отдельно.
Всегда гарантирую качественную работу и дальнейшую ее поддержку.
Всегда заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с заказчиком.
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи.Буду рад долгосрочному сотрудничеству.
$13
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Все хорошо. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, ТЗ подробное и ясное, возникшие вопросы решаются вовремя и четко, надеюсь на сотрудничество.
$17
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству! Евгений-добросовестный исполнитель, на заказ отреагировал быстро и еще быстрее выполнил все задачи, сотрудничество с ним по моему заказу прошло быстро, легко и с качественным результатом. Благодарю!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все понятно обьяснил, быстро отреагировал на вопросы, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
$3
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Всем рекомендую! Надежный человек.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую
$3
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Быстро среагировал на заказ и сразу решил мою проблему, за что ему огромное спасибо.
Ответный отзыв
Не первый раз беру заказ. Очень чёткая и ясная постановка задачи. Всегда рад работать с такими заказчиками.
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3 отзыва
$5/час
от $5
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