Написать продающий текст

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Закрыт6 заявок180 просмотров

Написать продающий текст к объявлению о создании технического дизайна, детали обговариваются лично, желательно использование google adwords или яндекс статистику

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7 лет назад
Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров