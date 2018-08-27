Написать продающий текст

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Нужен текст для SMM для популярных интернет порталов (в том числе HR)

Текст должен соответствовать  данным требованиям:

  • Целевая аудитория: Мужчины и женщины, возраст от 25 до 40 лет, офисные сотрудники с высокой загруженностью, с доходом от 100 тыс. руб и выше
  • Цель текста: обозначить острую необходимость переключения, отдыха, перезагрузки во время рабочего дня для здоровья, хорошего самочувствия, и возможность это сделать легко, быстро, эффективно разными способами с упором на услуги, которые предоставляются компанией. В первых статьях упоминаний о компании не нужно. Открытие в октябре. На данном этапе нужно обозначить назревшую потребность и настроение того, что хорошо бы, чтобы такие услуги были.
  • Уникальность текста 95-100%
  • Грамотность. в тексте не должно быть орфографических, пунктуационных и лексических ошибок.
  • Текст должен соответствовать заданной конкретной теме
  • Экспертность. В тексте должны использоваться слова и термины (откликаться на ключевые ключевые запросы в поисковиках - предоставим), присущие конкретной тематике, цифры и статистика (если необходимо).
  • Читабельность. Текст должен состоять из абзацев для легкого чтения. Оптимально 4-5 строчек в абзаце.
  • Тему конкретизируем в процессе обсуждения с исполнителем.
7 лет назад
guest_15357050631989
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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