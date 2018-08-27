Необходимо написать и разместить 4 отзыва на гугл картах, с женских аккаунтов.
Написать продающий текст
Нужен текст для SMM для популярных интернет порталов (в том числе HR)
Текст должен соответствовать данным требованиям:
- Целевая аудитория: Мужчины и женщины, возраст от 25 до 40 лет, офисные сотрудники с высокой загруженностью, с доходом от 100 тыс. руб и выше
- Цель текста: обозначить острую необходимость переключения, отдыха, перезагрузки во время рабочего дня для здоровья, хорошего самочувствия, и возможность это сделать легко, быстро, эффективно разными способами с упором на услуги, которые предоставляются компанией. В первых статьях упоминаний о компании не нужно. Открытие в октябре. На данном этапе нужно обозначить назревшую потребность и настроение того, что хорошо бы, чтобы такие услуги были.
- Уникальность текста 95-100%
- Грамотность. в тексте не должно быть орфографических, пунктуационных и лексических ошибок.
- Текст должен соответствовать заданной конкретной теме
- Экспертность. В тексте должны использоваться слова и термины (откликаться на ключевые ключевые запросы в поисковиках - предоставим), присущие конкретной тематике, цифры и статистика (если необходимо).
- Читабельность. Текст должен состоять из абзацев для легкого чтения. Оптимально 4-5 строчек в абзаце.
- Тему конкретизируем в процессе обсуждения с исполнителем.
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