Сделать качественное продающее письмо на английском языке

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Закрыт5 заявок194 просмотра

Нужно сверстать качественное продающее HTML письмо, тему укажу в личку, а так же пару примеров

HTML
7 лет назад
donjohny
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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