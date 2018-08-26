Добрый день! Для благотворительного проекта "Счастье в среду" необходимо составить продающийся текст для публикации на страничке сайта. Объем знаков до 2т.
Сделать качественное продающее письмо на английском языке
Нужно сверстать качественное продающее HTML письмо, тему укажу в личку, а так же пару примеров
Заявки фрилансеров
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