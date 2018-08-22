Задача состоит в написании продающего контента (медицинская тематика,- вспомогательная репродукция (ВРТ)) для лэндинга вебсайта, до 1,000 слов с пробелами, на АНГЛИЙСКОМ языке, с включением в текст до 3-5 комбинаций ключевых слов со степенью вхождения ~ ...
Редактирование 30 акций по услугам: заголовок + преимущества
1. Есть акция по услугам.
2. Необходимо составить "Продающий заголовок" и выделить 3-5 преимуществ.
3. Подобрать 3-7 картинок для данных услуг.
4. Все добавить на сайт.
Объем работ — 30 акций
Стоимость работы от 1500 до 2100 руб. (зависит от объема информации)
Время работы в течении 1-2 дней (в дальнейшем, можно работать 2-3 раза в неделю)
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