Редактирование 30 акций по услугам: заголовок + преимущества

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок161 просмотр

1. Есть акция по услугам.

2. Необходимо составить "Продающий заголовок" и выделить 3-5 преимуществ.

3. Подобрать 3-7 картинок для данных услуг.

4. Все добавить на сайт.

Объем работ — 30 акций  

Стоимость работы от 1500 до 2100 руб. (зависит от объема информации)  

Время работы в течении 1-2 дней (в дальнейшем, можно работать 2-3 раза в неделю)

7 лет назад
mrvova71
53 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров