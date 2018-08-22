Написание контента для вебсайта (медицинская тематика), до 1,000 слов

Задача состоит в написании продающего контента (медицинская тематика,- вспомогательная репродукция (ВРТ)) для лэндинга вебсайта, до 1,000 слов с пробелами, на АНГЛИЙСКОМ языке, с включением в текст до 3-5 комбинаций ключевых слов со степенью вхождения ~ 1.7%. Уникальность текста должна быть 100%, Copyscape не должен выдавать предупреждений о плагиате.

Идеальный копирайтер должен свободно говорить на английском языке, еще лучше, жить в англоговорящей среде на протяжение какого-либо времени.

Интересуют стоимость / сроки, также входные данные от меня - комбинации ключевых слов?