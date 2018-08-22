Добрый день, уважаемые копирайтеры Сам исполнитель, просто сейчас попал в больницу, а статьи остались не сделанными. Оплата 45 руб за 1к (отдаю по том, что платят мне). Нужно сделать 18 статей под ...
Написание контента для вебсайта (медицинская тематика), до 1,000 слов
Задача состоит в написании продающего контента (медицинская тематика,- вспомогательная репродукция (ВРТ)) для лэндинга вебсайта, до 1,000 слов с пробелами, на АНГЛИЙСКОМ языке, с включением в текст до 3-5 комбинаций ключевых слов со степенью вхождения ~ 1.7%. Уникальность текста должна быть 100%, Copyscape не должен выдавать предупреждений о плагиате.
Идеальный копирайтер должен свободно говорить на английском языке, еще лучше, жить в англоговорящей среде на протяжение какого-либо времени.
Интересуют стоимость / сроки, также входные данные от меня - комбинации ключевых слов?
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