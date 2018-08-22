Текст для аниме-группы

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужен продающий текст для аниме-группы. Подробности опишу в ВК (попробую, ибо большую часть текста нужно додумать самому).

7 лет назад
truwer
Марк 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров