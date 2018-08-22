Текст для лендинга

$100
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Завершен2 заявки137 просмотров

Нужен текст для моего сайта. Как и обсуждали - размещаю вам заказ.

7 лет назад
AlonaR
Алена 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$100
1 день
Отличный человек и исполнитель, как всегда, всё на уровне. Главная особенность Алексея - умение работать в различных направлениях и понимание своего дела. Спасибо!
Спасибо за очередной заказ и хороший отзыв!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
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Продающие тексты