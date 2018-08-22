Продающие тексты для лендинга сервиса

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен6 заявок210 просмотров

Продающие тексты для лендинга сервиса

7 лет назад
alxgordienko
Алексей 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$56
2 дня
Алеся выполнила все в рамках ТЗ, качественно и в срок. В процессе работы над проектом были доработки текстов, но как-же без них. Отдельно хочу поблагодарить Алесю за проявленное терпение...
Спасибо Алексею за задание, хоть оно было не из легких:) Рекомендую к сотрудничеству. Хотела бы увидеть свой текст уже на сайте и в дизайне.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
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