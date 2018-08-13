Продающие тексты

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Завершен3 заявки122 просмотра

Необходимы продающие тексты по 4-м услугам логистической компании (объем каждой услуги 1000 символов):

  • таможенное оформление
  • сборные грузы
  • мультимодальные перевозки
  • консультации ВЭД
7 лет назад
Vechnoslav
Вячеслав 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Замечательный исполнитель, четко поняла задачу, и сделала отличную реализацию. К коррективам относится с пониманием, и быстро вносит правки.
Заказчик всегда на связи, с доверием относится к исполнителю. Оплата в срок. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

satnam9999
Ксения 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад