Для детского культурно-образовательного центра необходимо написание цепляющего рекламного текста для брошюры (информация о работе центра и предлагаемых курсах имеется)
Продающие тексты
Необходимы продающие тексты по 4-м услугам логистической компании (объем каждой услуги 1000 символов):
- таможенное оформление
- сборные грузы
- мультимодальные перевозки
- консультации ВЭД
Выбранный исполнитель
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