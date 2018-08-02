Интересует написание текстов для email рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрытнет заявок113 просмотров

1. нужно написать 200 вариантов ТЕМ (subject) для email ТЕМы должны содержать теги (для замены тегов ранломными значениями) к примеру такая тема майла:  На лицевой счет Вашего аккаунта {MAIL_TO} зачислен платеж.  вместо {MAIL_TO}  подставляется email кому отправляется майл. Варианты всех тегов и их описаний дадим исполнителю2. Написать тексты емайла 5достаточно  100 текстов с тегами. Про теги думаю понятно с вышенаписанного3. Все ТЕМы и ТЕКСТы соответственно составить по тематике предложения - дадим исполнителю или как пример несколько вариантов тематик дадим сразу по запросуИщем постоянного исполнителя. Быстрое выполнение заказов приветствуется. Умение работать с синонимизацией тоже в плюс :) так как множество вариантов тем и текстом можно просто сделать синомизацией. 

7 лет назад
AzizIntratech
Азиз 
52 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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