Интересует написание текстов для email рассылки

1. нужно написать 200 вариантов ТЕМ (subject) для email ТЕМы должны содержать теги (для замены тегов ранломными значениями) к примеру такая тема майла: На лицевой счет Вашего аккаунта {MAIL_TO} зачислен платеж. вместо {MAIL_TO} подставляется email кому отправляется майл. Варианты всех тегов и их описаний дадим исполнителю2. Написать тексты емайла 5достаточно 100 текстов с тегами. Про теги думаю понятно с вышенаписанного3. Все ТЕМы и ТЕКСТы соответственно составить по тематике предложения - дадим исполнителю или как пример несколько вариантов тематик дадим сразу по запросуИщем постоянного исполнителя. Быстрое выполнение заказов приветствуется. Умение работать с синонимизацией тоже в плюс :) так как множество вариантов тем и текстом можно просто сделать синомизацией.