Написание статей на основе записанных интервью

Цель:

Качественный интересный контент (аудио-записи и статьи) по теме web-решений и услуг для бизнеса на основе аудио-записей (интервью) с дальнейшей публикацией на сайте компании.

Задача:

1. Проведение нескольких телефонных дискуссий на различные темы:

- фокусировка, как основной навык бизнесмена﻿- инвестирование в веб-проекты﻿- стратегия, планирование и управление компанией﻿- влияние окружения на успешность﻿- поиск и оценка идей для бизнеса﻿- проверка и тестирование ниш для бизнеса- контроль мышления, как основной навык бизнесмена- типы стратегий: быстрые или долгосрочные инвестиции﻿- конфликтология, как основной навык бизнесмена- монополизация интернет-пространства

- фильтрация клиентов

- спектральное поисковое продвижение (spectral SEO)

2. Транскрибация аудио-записей с корректурой.

Ресурсы:

План диалога по каждой теме.

Предварительное пояснение каждой темы с целью лучшего понимания специфики.

Автоматическая запись бесед.

Требования:

Понимание или большое желание узнать больше из тематик бизнеса+web

Уверенная грамотна речь

Активность при проведении интервью: задавать вопросы, интересоваться, добавлять собственные комментарии в процессе, приводить примеры и запрашивать разъяснения.

Просьба указывать стоимость за 1 час работ.