Написать письмо для отдела продаж

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Закрыт7 заявок126 просмотров

Необходимо написать серию писем для отдела продаж. Всю информацию предоставлю исполнителю. Указівайте стоимость за 1000 символов и сроки написания 1 письма

7 лет назад
Evgeniya_01
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров