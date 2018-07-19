Написать продающий текст

Есть телеграмм канал, туда я загружаю обычно видео. Нужен человек, который грамотно подпишет каждый видос или картинку в стиле каналов "Мурзилка, Мэш, МДК и прочее". Выглядеть все будет так: Я вам присылаю видео он ...