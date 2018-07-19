Цель: Качественный интересный контент (аудио-записи и статьи) по теме web-решений и услуг для бизнеса на основе аудио-записей (интервью) с дальнейшей публикацией на сайте компании. Задача: 1. Проведение нескольких телефонных дискуссий ...
Написать продающий текст
Нужно составить грамотный текст на английском языке для листинга на Amazon
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