Продающий текст

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Закрыт11 заявок141 просмотр

Написать продающий, короткий текст для промо сайта мобильного приложения. Тематика приложения: ежедневная лотерея. Пример будущего дизайна во вложении. Там видно примерный размер текста. Подробности исполнителю. 

7 лет назад
guest_15331443887414
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров