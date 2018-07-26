Ищем человека, который сможет вникнуть в нашу нишу и написать крутой продающий текст. Ищем только опытного человека. Предлагайте свои кандидатуры, выберу - обсудим.
Нужен продающий текст
Нужен продающий текст на сайт по тематике трейдинга. вот пример https://fashion-house.in.ua/fewwewe/
Выбранный исполнитель
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