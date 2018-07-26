Нужен продающий текст

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Закрыт10 заявок479 просмотров

Нужен продающий текст на сайт по тематике трейдинга.  вот пример https://fashion-house.in.ua/fewwewe/

7 лет назад
tatianaab2012
57 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
7 лет назад
$10
5 дней
#1
Продающие тексты

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
7 лет назад
#1
Продающие тексты