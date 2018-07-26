Написать текст для страниц нашего сайта

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Закрыт7 заявок140 просмотров

Ищем человека, который сможет вникнуть в нашу нишу и написать крутой продающий текст. 

Ищем только опытного человека.

Предлагайте свои кандидатуры, выберу - обсудим.

7 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров