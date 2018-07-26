Писать отзывы на популярный площадки (для всех)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок232 просмотра

Оплачиваю только грамотные тексты - 20 рублей за размещение.

Нужно уметь менять айпи (не обяз.), чистить историю браузера, чистить куки. Писать не литературные тексты, а простые тексты которые будут сливаться с массой.

Жду ваших заявок) 

7 лет назад
OkossBB
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров